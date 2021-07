Dordogne : le château des Milandes s'organise avant le pass sanitaire

Le pass sanitaire devient obligatoire dès mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le château des Milandes, qui accueille entre 1100 et 1600 personnes chaque jour, se prépare avant le début des contrôles.