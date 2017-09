Dordogne : le château du film "Le Tatoué" adjugé à 853 000 euros

Le château Le Paluel, situé à Saint Vincent Le Paluel en Périgord noir a été adjugé à 853 000 euros lors d'une vente aux enchères très médiatique à Bergerac en Dordogne. C'est dans ce château que des scènes du "Tatoué" ont été tournées en 1968

C'est un entrepreneur du secteur et sa famille qui ont remporté le gros lot. Il s'agit d'Etienne Cluzel, qui possède déjà le château de Sirey qu'il restaure depuis huit ans à Prats de Carlux. Un château situé à un kilomètre à peine du château Le Paluel. Etienne Cluzel, 31 ans, est aussi restaurateur, dans les deux sens du terme donc, puisqu'il possède aussi deux restaurants à Prats de Carlux.

Lors de la vente aux enchères à Bergerac © Radio France - Harry Sagot

L'objectif de cet entrepreneur : rouvrir le château public.

"J'espère ouvrir au public le château, avec l'espoir d'un premier visiteur dans deux ans" dit Etienne Cluzel

La vente a démarré rapidement avec plusieurs candidats pour surenchérir. Mais l'association qui voulait acheter le château s'est arrêtée rapidement. Tout comme un entrepreneur de Normandie. En revanche, un entrepreneur de Montargis, entre Orléans et Paris, patron d'une société de couverture zinguerie a tout tenté pour réussir à arracher le château, mais en vain.

Dans la salle du tribunal pour la vente du château Le Paluel © Radio France - Harry Sagot

Le château avait fait la une de l'actualité pendant plusieurs semaines. Car une association "Adopte un château", avait lancé une opération de crowndfunding, de financement participatif, pour tenter d'acheter le bâtiment aujourd'hui très abîmé.

L'association avait pour la première fois en France réussi à rassembler plus de 530 mille euros grâce à plus de 10 mille donateurs. La participation était fixée à 50 euros minimum. Mais cette somme n'aura donc pas suffi. Les enchères sont montées très vite, et très haut pour un bâtiment dans cet état.

Le château Le Paluel à Saint Vincent Le Paluel © Radio France - Xavier Dalmont

Des fortunes étrangères, belges, notamment avaient pris part à la vente. Tout comme un châtelain du Sarladais ou encore des entrepreneurs du coin. Comme Jean-Max Touron, à la tête de huit sites touristiques en Dordogne et dans le Lot.

Un intérêt très important pour un château dont l'histoire n'a pas toujours été belle. Mais où plusieurs scènes du film "Le Tatoué" avec Jean Gabin et Louis de Funès ont été tournées en 1968.