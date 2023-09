Dordogne : le chef Olivier Roellinger président d'honneur du Festival du livre gourmand de Périgueux

Ouvrages de cuisine, ateliers avec le tablier autour de la taille, produits locaux et pointures de la gastronomie : le Festival du livre gourmand revient à Périgueux du 17 au 19 novembre cette année. Le chef Olivier Roellinger est président de cette 18e édition. Étudiant en Math Sup, il abandonne les sciences pour passer un CAP cuisine. Chef triplement étoilé, il rend ses étoiles.

Pour ce défenseur du "bien manger" à l'Unesco, la gastronomie n'appartient pas qu'aux grands chefs. Ancien vice-président des Relais & Châteaux, Olivier Roellinger parraine le collectif "Les pieds dans le plat", qui prône une restauration collective faite maison, bio et locale. Il est aujourd'hui compositeur d'épices à Cancale en Bretagne.

France Bleu Périgord en direct du festival

Le thème de ce Festival du livre gourmand 2023 est "bien manger à tous les âges". Comme chaque année, deux prix littéraires seront décernés : le prix La Mazille et celui Dame Tartine, qui récompense un ouvrage jeunesse et est décerné par les écoliers de Périgueux. On pourra toujours profiter du village des saveurs pendant les trois jours.

Samedi matin, France Bleu Périgord sera en direct du grand chapiteau de 10 heures à 12 heures 30. Dimanche, à 11 heures, France Inter enregistre en direct, et avec public, l'émission "On va déguster" avec François-Régis Gaudry.

L'année dernière, le Festival du livre gourmand a invité une centaine de personnalités et accueilli environ 18.000 personnes. L'évènement est gratuit.