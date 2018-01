Dans la boue et sous une pluie intermittente, sur le terrain du parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle, les équipes du cirque Bouglione redoublent d'effort pour monter le grand chapiteau blanc. Tout doit être prêt pour vendredi soir.

Quand vous venez nous voir, vous venez voir la carte postale du cirque" - Patrice Roche

La première représentation de "Surprise" aura lieu à 20h ce 19 janvier et six autres suivront jusqu'à dimanche. "Nous n'étions pas venus à Périgueux depuis 37 ans, c'est exceptionnel !" sourit Joël Redhe, chargé des relations avec la presse. Il y a trois ans, la famille Bouglione a décidé de reprendre la route avec son cirque d'hiver. Chaque semaine, 130 femmes et hommes de 17 nationalités différentes montent et démontent le chapiteau et les décors du cirque. "Nous avons 42 métiers différents ici, il y a 40 caravanes, 28 semi-remorques sur la route, c'est une grosse machine", poursuit Joël Redhe. "La famille Bouglione ne sait pas faire les choses autrement qu'en grand. Quand vous venez nous voir vous venez voir la carte postale du cirque : les costumes dorés, les musiciens, les acrobates, les odeurs de sciure et bien sûr les animaux, " confie Patrice Roche, administrateur du cirque.

Chevaux, fauves, félins, éléphants et oiseaux font forcément partie du spectacle. Leur présence est de plus en plus contestée par les associations de protection des animaux. Certaines villes refusent même de recevoir des cirques mettant des bêtes en scène. "Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ces animaux c'est notre gagne-pain, c'est notre vie, c'est comme nos enfants. On est là pour bien les traiter et faire les choses dans les règles. Il est vrai que dans certains cirques il y a des abus. Dans ces cas là, il faut prononcer des interdictions," explique Sacha Houcke maître-écuyer reconnu à travers le monde. Avec son épouse, il propose deux numéros de dressage de chevaux.

Il y a beaucoup de mensonges sur notre métier" - Tom Dieck

Sacha Houcke et l'un de ses chevaux. © Radio France - Benjamin Fontaine

_"_Il y a beaucoup de mensonges racontés sur nos métiers. Nos animaux sont dans de grands enclos. Ils peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Ils ont tout ce qu'il faut pour être bien. Je vis dans ma caravane à deux mètres d'eux et je suis 24h/24 avec eux. Quand on a des animaux on les assume, on vit pour eux," assure Tom Dieck, dresseur de neuf fauves. "Le cirque sans les animaux, ce n'est pas le cirque."

Prince, un ligron, tranquillement installé dans sa cage. © Radio France - Benjamin Fontaine

Le cirque Bouglione sera en représentation avec le spectacle "Surprise" au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle le vendredi 19 janvier à 20h, le samedi 20 janvier à 14h30, 17h30 et 20h30 et le dimanche 21 janvier à 10h30, 14h et 17. Les tarifs varient de 15 à 50 euros.