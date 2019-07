VIDÉO - Dordogne : le cousin de Kendji, Jessy Douaire sort un nouveau single

Périgueux, France

Il est le cousin de Kendji ce jeune chanteur périgourdin révélé par The Voice. Et il vient tout juste de sortir un single. Jessy Douaire présente en ce moment son titre, "Bellissima".

Jessy Douaire a 31 ans. Il est originaire de Bergerac et il s'était fait connaître lors de son épopée dans The Voice Belgique il y a de cela environ 4 ans.

Et il revient donc avec un titre qui a tout pour devenir le tube de l'été. Le projet est en fait né au mois d'octobre dernier, lors d'une discussion entra amis : écrire une chanson qui parle d'amour.

"Bellissima est venue parce que je voulais mettre en valeur les femmes, dire qu'il faut les respecter, l'importance d'avoir une Bellissima dans sa vie" dit-il

Depuis The Voice Belgique, Jessy a en tout cas rencontré beaucoup de monde et notamment un producteur, mais les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde.

La pochette du nouveau single de Jessy - DR

"Ca ne l'a pas fait car le producteur voulait que je sois un Kendji bis, et ce n'est pas ce que voulais. Je suis très content pour mon cousin, je suis fier de lui, mais moi je voulais mélanger ma culture avec d'autres styles musicaux" explique Jessy

Un duo avec Kendji ?

"J'écoute beaucoup de musique, u'aime la pop, la house, l'électro, l'urbain, donc je veux monter que la musique gitane peut s'associer à beaucoup de choses, comme l'amour, on peut s'associer à beaucoup de gens si on s'accord bien" poursuit le jeune chanteur

Si "Bellissima" rencontrait le succès, Jessy espère ensuite sortir son album. En attendant, Jessy Douaire se bat pour percer en France avec le soutien bienveillant, de son cousin Kendji.

"Tous les jours j'y pense. On se parle beaucoup au téléphone. Ses conseils me sont précieux. IL est heureux pour moi. Il suit ma carrière de très près. Cela fait plaisir. Vraiment, cela fait plaisir. Un duo avec lui me ferait plaisir, que l'on se retrouve sur scène, avant on était souvent ensemble à la maison, ou dans des cafés en train de jouer. Mais sur scène ce serait merveilleux" explique Jessy

Jessy rêve aussi pourquoi pas un jour d'un autre duo avec maître Gim's.