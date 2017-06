Dordogne : le documentaire de Rémi Grellety parmi les meilleurs films de 2017 pour le journal Time

Quelle belle aventure ! Le documentaire produit par le foyen (périgourdin) Rémi Grellety "I'm not your negro" a été sélectionné parmi les meilleurs films du début d'année 2017 par le célèbre journal américain "Time" après avoir frôlé l'Oscar à Hollywood.

La belle aventure continue pour le film "I'm not your negro" produit par le périgourdin Rémi Grellety. Après avoir frôlé l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood, ce film vient d'être élu le meilleur des 6 derniers mois par les critiques cinéma américain du célèbre journal Time.

"I am not your Negro" sorti en France le 10 mai est réalisé par l'haïtien Raoul Peck qui reprend les mots de l’écrivain James Baldwin pour interpeller l’Amérique d'aujourd’hui sur son racisme anti-noirs (à partir de nombreuses images d'archives)

La réaction de Rémy Grellety

Pour son tout jeune producteur Rémi Grellety passé par les classes cinémas du lycée Pre de Cordy à Sarlat, c'est un gros motif de satisfaction.

"Ca fait plaisir, c'est assez unanime et merveilleux" dit Rémy Grellety

Grace au succès de ce documentaire , Rémi Grellety avec son réalisateur fétiche Raoul Peck a plusieurs projets dont de la fiction, aux Etats-Unis et en France.