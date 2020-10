Dordogne : le festival de la BD de Bassillac résiste au coronavirus

Le 31ème festival de la BD de Bassillac est l'une des rares (sinon la seule) rencontres du Neuvième art rescapées de la vague d'annulations à cause du coronavirus. Une quarantaine d'auteurs, scénaristes et dessinateurs sont présents ce week-end et les dédicaces sont maintenues.

Les organisateurs du festival de la bande dessinée de Bassillac sont soulagés. Dès le mois de juin, ils avaient décidé le maintenir l’événement malgré le coronavirus, et cette 31ème édition aura bien lieu ces samedi 10 et dimanche 11 octobre, avec des précautions sanitaires renforcées. Le président de l'amicale laïque de Bassillac Matthieu Druillole est soulagé : "Il fallait mettre en place un protocole sanitaire un peu serré, avec du gel hydroalcoolique à disposition, le port du masque obligatoire, un sens de circulation et une jauge de _200 personnes maximum dans la salle des sports_, mais le public pourra venir, et une petite quarantaine d'auteurs seront là pour des dédicace."

Le président de l'amicale laïque Matthieu Druillole et les bénévoles avaient décidé de maintenir le Festival de la BD dès le mois de juin Copier

C'est l'Américain Miles Hyman, invité d'honneur, qui a réalisé l'affiche de cette 31ème édition © Radio France - Harry Sagot

Une quarantaine d'auteurs, de scénaristes et de dessinateurs au rendez-vous

Cette année, une quarantaine d'auteurs, de scénaristes et de dessinateurs seront réunis à la salle des sports de Bassillac, et notamment l'invité d'honneur l'Américain Miles Hyman, ainsi que Jérémie Moreau (lauréat du Fauve d'or en 2018, prix du meilleur album à Angoulême) qui vient présenter son nouvel album en avant-première à Bassillac, ou encore Alice Chemama. Parmi les habitués, le dessinateur, scénariste et éditeur Josepe, installé près de Piégut-Pluviers, heureux de retrouver le public avec ses amis des éditions Belloloco : "chaque année on vient à Bassillac et cette année particulièrement, vu qu'il n'y a pas de festivals, on tient à être présents. Il n'y a eu aucun festival depuis Angoulême en janvier dernier. Nous, d'habitude on va dans 25 festivals par an, et là ça va être une année blanche alors que c'est l'année de la bande dessinée pour le ministère de la Culture."

Le dessinateur et éditeur Josepe est heureux de venir à Bassillac, c'est son seul salon de la BD cette année depuis Angoulême Copier

Le dessinateur Josepe est à Bassillac, le seul festival de BD maintenu cette année parmi les 25 qu'il fréquente d'habitude © Radio France - Harry Sagot

Le 31ème festival de la BD de Bassillac est ouvert de 10h à 18h le samedi 10 et le dimanche 11 octobre. Entrée 4 euros (ou 6 euros pour les deux jours) mais gratuit pour les moins de 18 ans. L'entrée aux 10 expositions est gratuit.