Coux-et-Bigaroque, France

Pourra t-on encore entendre du rock cet été au Coux et Bigaroque ? Rien n'est moins sur. Le festival "Les Bouffardises", lancé en 2016 en hommage à Maxime Bouffard, ce jeune du village décédé dans les attentats du Bataclan en novembre 2015 à Paris, a des soucis de finances. Il lance donc un appel aux dons. Une cagnotte a été ouverte via le site internet LEETCHI. "On aurait pu faire une petite fête de village, sans trop de frais. Mais on a décidé de faire quelque chose de grand" témoigne auprès de France Bleu Périgord, Pierrick Gauchez, le vice-président de l'association du festival "Je ne sais pas si dans le temps, on arrivera à durer"

Dordogne : une cagnotte pour le festival Les Bouffardises https://t.co/In1JawkllQ#financementparticipatif — Crowdfunding FR (@crowdfundingFRA) March 7, 2018

Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook des "Bouffardises". La programmation de l'édition 2016 sera connue mi-mars. Elle se tiendra le 7 juillet prochain.