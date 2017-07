Périgueux : Le festival Mimos s'invite en prison

Dans le cadre du festival international des arts du mime et du geste, un des spectacles a été joué dans la cour de la maison d'arrêt de Périgueux. L'occasion pour les détenus de s'évader de leur quotidien.

Une après-midi pas comme les autres pour les détenues de la maison d'arrêt de Périgueux. Dans le carde du festival international des arts du mime et du geste Mimos, ils ont pu assister à un spectacle de mime et de bruitage dans la cour de cette prison en plein centre-ville.

Le spectacle a duré 3/4 heures © Radio France - Charles de Quillacq

"On s'évade pendant l'espace du spectacle" Raclo, 4 mois de détention

Pour les 21 détenus qui se sont portés volontaires pour être spectateur, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Le temps, du spectacle, ils oublient les soucis quotidiens de la détention. A l'image de Moka "J'ai vraiment cru que j'étais au théâtre... Quand je serai sorti, j'irai voir d'autres spectacle avec ma copine". C'est aussi l'occasion de crée du lien dans la prison. "Avec ce genre de moment, on sort de sa cellule, on rencontre les autres détenus que l'on a pas l'habitude de croiser," raconte David.

La culture partout

L'initiative est en place depuis 2009. Chantal Achilli directrice du théâtre Odyssée a assisté au spectacle. "Avec Mimos on avait envie de faire profiter tout le monde et d’emmener ce genre de spectacle ici, c'est enthousiasmant." Mimos se poursuit jusqu'à samedi dans les rues et les salles de spectacle de Périgueux.