Dordogne : le festival Ôrizons reporté à l’automne

A cause du contexte sanitaire, le festival Ôrizons sur les arts et la culture du proche Orient est reporté de mai à l'automne dans cinq communes du département : Périgueux, Boulazac, Bourrou, Saint-Just et Bergerac. Les organisateurs ont décidé de décaler la tenue de l'événement du 8 septembre au 22 octobre prochain. Le festival va durer plus longtemps avec des rendez-vous proposés chaque semaine. "Le but est d’emmener le public dans une sorte de voyage hebdomadaire avec un à quatre rendez-vous par semaine”, explique Nicolas Lux, directeur du festival Ôrizons.

Le festival met en avant le spectacle vivant, la photographie, la littérature et le cinéma. Le public pourra découvrir expositions, projections et autres performances artistiques du Proche-Orient dans une quinzaine de lieux dans les cinq communes de Dordogne.

Une programmation encore tenue secrète

Avec le report, 75% de la programmation initiale est maintenue à l'automne. De nouveaux rendez-vous devraient être prévus. Les organisateurs ont tout de même tenu à présenter les deux photographes français Mathias Depardon ou Emeric Lhuisset, qui immortalise des scènes de conflits. Ils seront à retrouver au centre culturel de la Visitation à Périgueux.

Un "village nomade" dès juin

En attendant le festival à l’automne, les organisateurs devraient dévoiler d’ici le mois de juin et si le contexte épidémique le permet, leur nouvel espace culturel itinérant. Un village nomade qui s’installera dans différents lieux de l'agglomération de Périgueux : marchés, parcs, villages. Le but est de faire la promotion du festival tout en favorisant les rencontres autour d’ateliers de médiation, de pratiques artistiques ou encore de quizz.

Ôrizons appelle aux dons de tissus, coussins, nappes pour la mise en place de ce village nomade. Les informations sur le site www.festival-orizons.fr.