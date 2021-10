Dordogne : le film "La vraie Famille" avec Mélanie Thierry en ouverture du 30e Festival du film de Sarlat

On connaît le film d'ouverture de la 30ème édition du Festival du film de Sarlat qui se tiendra du 9 au 13 novembre. "La vraie famille" de Fabien Gorgeart sera projetée le mardi 9 novembre en présence du réalisateur et des acteurs Mélanie Thierry et Lyes Salem.