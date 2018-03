Il n'y aura pas de nouvelle édition du festival de musique "Le Grand Souk" cet été à La Jemaye. Ce vendredi 23 mars dans un communiqué publié sur Facebook, les organisateurs annoncent avoir pris cette décision "après une longue réflexion". Ils pourraient créer un nouvel événement culturel en Ribéracois.

Des contraintes budgétaires trop contraignantes

Double Prod et l'Agence culturelle départementale expliquent être tenus par des contraintes budgétaires. Une subvention de l'Europe attendue par les organisateurs ne sera pas versée cette année et les contraintes techniques imposées par le site de La Jemaye ont eu raison du festival. "Chaque année, nous avons essayé de proposer un rendez-vous à la fois singulier et exigeant. L'été est riche en événements, particulièrement dans le domaine musical. Des festivals proches de nous ont ainsi été rachetés par des sociétés privés et bénéficient aujourd’hui d'apports financiers importants. D'autres imposent des exclusivités aux artistes, réduisant les possibilités programmatrices des plus petits."

Ces dernières années, le festival a essuyé plusieurs déconvenues. Après une pause en 2013, le festival créé en 2008 avait dû faire face à un gros orage en 2014, contraignant la chanteuse Vanessa Paradis a annuler sa prestation. En 2016, les organisateurs ont accusé une baisse de subventions de près de 40% de la part de la municipalité de Ribérac. Le festival avait alors été déplacé à La Jemaye.

Ces dix dernières années, le festival a vu passer Cali, Olivia Ruiz, Thomas Dutronc, La Grande Sophie, Miossec, Arno, Cocoon ou encore Arthur H. En 2016, 3.000 festivaliers ont assisté aux concerts donnés à l'étang de La Jemaye.