Dordogne : Le marché aux cèpes de Saint-Saud-la-Coussière ouvrira mercredi

La saison des cèpes est lancée en Dordogne. Le marché aux cèpes de Saint-Saud-la-Coussière dans le Nord de la Dordogne ouvrira ce mercredi.

Ca y est la pousse d'automne des cèpes est bien là en Dordogne. Dans le Nord du département en tous cas, les cueillettes vont bon train. Le marché spécialisé de Saint-Saud-la-Coussière ouvrira donc mercredi prochain. Les amateurs de champignons et les gastronomes ont rendez-vous à 16h sous la halle. C'est une très bonne nouvelle pour la commune du Périgord vert qui organise dimanche 1er octobre prochain " la fête du cèpe et du veau sous la mère".

Sur les réseaux sociaux, les internautes périgourdins commencent à poster leurs photos de cueillettes de cèpes et autres champignons. Et sur les marchés, on trouve également quelques cagettes. Samedi dernier, sur le marché de Périgueux, les cèpes se vendaient autour de 20 euros le kilo.