Dordogne : le match Bergerac - Lille se jouera... à Libourne

C'est donc en Gironde que Bergerac recevra le club de Lille pour les huitièmes de finale de la coupe de France de football. La rencontre se jouera le jeudi 2 mars à 21h et sera retransmise en intégralité sur France Bleu Périgord

C'est donc en Gironde que Bergerac recevra le club de Lille pour les huitièmes de finale de la coupe de France de football. La rencontre se jouera le jeudi 2 mars à 21h et sera retransmise en intégralité sur France Bleu Périgord.

Le club a annoncé ce jeudi matin que c'est donc Libourne, en Gironde, qui accueillera la rencontre :

Déjà hier soir, le président du club affirmait dans un tweet qu'il s'agissait désormais de la piste privilégiée. Il faut dire qu'une telle rencontre entre un club de CFA et un club de Ligue 1 à ce niveau de la compétition suppose d'augmenter le nombre de places disponibles dans le stade. Ce qui suppose l'installation de tribunes mobiles à Gaston Simounet à Bergerac.

Mercredi, la commission de sécurité périgourdine avait dit oui à l'organisation du match à Bergerac. Mais cela suppose donc l'installation de tribunes derrière les buts. Une grande de 2 000 places et une de deux cents ou trois cents places. Et cela coûte très cher. 35 à 45 mille euros. Le club n'en a pas les moyens. Pas sûr que la mairie, le département ou l'agglo aient eu vraiment envie de mettre la main à la poche et il fallait de toute façon que tout le monde s'entende.

"Tous les efforts possibles ont été réalisés" a dit Christophe Fauvel sur France Bleu Périgord

Le stade Gaston Simounet ne peut pas accueillir plus de 3000 places assises a dit le président. Car il aurait fallu une procédure d'homologation.

Alors ces dernières heures, il devenait de plus en plus évident que le match serait délocalisé. Le stade de Libourne compte 6000 places assises et 2000 debout.

"Le stade de Périgueux ne met pas une ambiance de coupe qui puisse mettre un peu de folie dans ce genre de match" précise par ailleurs Christophe Fauvel.