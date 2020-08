Dordogne : le meeting aérien de Belvès se transforme en journée portes ouvertes à cause du coronavirus

Le coronavirus aura eu raison du meeting de Belvès. Les bénévoles de l'aéroclub de Belvès ont revu l'organisation de l'événement pour l'adapter au contexte sanitaire. Le protocole sanitaire pour assurer la tenue du meeting était trop compliqué à tenir selon l'aéroclub qui organise la manifestation depuis 1913. Il était notamment demandé de prévoir un siège pour chaque visiteur avec des distances d'un mètre entre chaque siège, soit plus de 4.000 chaises sur la piste. "Impossible", répond le président de l'aéroclub, Daniel Blanchez.

Une journée portes ouvertes avec une trentaine d'avions

Ce samedi 15 août, c'est donc une journée portes ouvertes qui est organisée à l'aérodrome de Belvès. L'entrée est gratuite et le respect des conditions sanitaires est demandé. Il n'y aura pas de démonstration de vol ni de voltiges comme les années précédentes mais déjà "une trentaine d'avions ont répondu présents" explique Daniel Blanchez, le président de l'aéroclub.

On souhaite que ce soit un événement gai et familial car les jeunes ce sont l'avenir" Daniel Blanchez

Ces avions venus de Bordeaux, d'Yvrac, de Nancy et des quatre coins de la France seront exposés sur la piste. Le public pourra les approcher mais sans les toucher. Contrairement aux autres années, les pilotes ne feront pas de démonstration de voltige dans les airs. En revanche, il sera toujours possible de s'entraîner sur le simulateur de vol de l'aéroclub et de faire des vols découverte. Pour ses portes-ouvertes, le public pourra découvrir également une exposition photo et des maquettes d'aéromodélisme.

Un manque à gagner pour les jeunes du club

Tous les bénéfices du meeting étaient utilisés pour proposer des tarifs attractifs aux jeunes du club. Cette année, la manifestation est gratuite donc il n'y aura pas de rentrée d'argent à proprement parler. Par ailleurs, le club a dû faire face à d'autres difficultés. Les deux premiers mois de l'année, très pluvieux, ont rendu la piste pratiquement impraticable ce qui a empêché les avions de décoller. "Il y a eu ensuite le coronavirus, poursuit le président de l'aéroclub, et maintenant on a l'un de trois avions cloués au sol à cause d'une réparation qui va prendre plusieurs mois".