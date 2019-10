Dordogne : le moine bouddhiste Matthieu Ricard en conférence à Boulazac

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Le moine bouddhiste Matthieu Ricard revient en Dordogne pour donner une troisième conférence. Elle est prévue le samedi 26 octobre, à 20 heures, au Palio à Boulazac. Cette fois-ci, le thème abordé est la liberté intérieure pour apprendre à "aborder sereinement les hauts et les bas de l'existence".

Une conférence en duo avec un philosophe

Matthieu Ricard donne cette conférence avec le philosophe suisse Alexandre Jollien avec lequel il a écrit plusieurs livres et notamment "À nous la liberté !" qui donne le nom de cette troisième conférence. La présentation de la conférence indique que "se lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, c’est défaire un à un tous ces barreaux, ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société de la performance, de la consommation et de la compétition nous impose".

Les bénéfices reversés à l'association La Maison 24

Comme pour les précédentes conférences de Matthieu Ricard à Boulazac, les bénéfices sont reversés à l'association La Maison 24 qui aide les plus démunis à Périgueux.

Il reste encore des places. La salle du Palio peut accueillir jusqu'à 2.500 spectateurs. Le tarif des billets varie entre 20 et 39 euros. Vous pouvez réserver vos places par téléphone, au 05.53.02.40.80, ou bien sur le site internet du Palio et dans les points de vente habituels : Cultura, Auchan, Leclerc, Carrefour, France Billets...