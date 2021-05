Dordogne : le Musée national de Préhistoire des Eyzies veut renforcer sa présence en ligne

Le Musée national de Préhistoire des Eyzies a eu le même directeur pendant plus de 30 ans, Jean Jacques Cleyet-Merle, mais il est parti à la retraite l'automne dernier, et pour la première fois dans l'histoire du musée, c'est une femme qui a été nommée pour lui succéder. Nathalie Fourment a officiellement pris ses fonctions de directrice le 17 décembre dernier, en pleine fermeture pour cause de crise sanitaire. Cette fermeture a été l'occasion pour le musée de développer sa présence en ligne. "Il y a eu un véritable engouement pour développer des offres complètement nouvelles", détaille Nathalie Fourment, invitée de France Bleu Périgord, "aussi bien en matière de conférences en ligne que de visites live qui ont permis à tous types de publics d'avoir la poursuite de la découverte des collections permanentes du Musée national de préhistoire, et également des visites dites "accès réservé" dans les réserves, dans les endroits habituellement non visitables du musée."

Ça a très bien marché et nous a permis de maintenir ce lien important avec le public.

La nouvelle directrice du Musée national de Préhistoire voit dans cette présence numérique renforcée l'occasion de toucher un public plus large, toute l'année. "Rien ne remplacera jamais le contact direct avec les objets archéologiques très emblématiques présentés dans les collections", nuance Nathalie Fourment. "Toutefois, on sait très bien que, au cœur de l'hiver ne viendraient pas forcément aux Eyzies des publics distants de plusieurs centaines de kilomètres pour assister à la conférence d'un collègue préhistorien. Ce sont effectivement des pistes qui vont nous aider à nourrir ce développement renouvelé de l'offre culturelle de l'établissement."