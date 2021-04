Dordogne : un nouveau daim au parc du Thot

Il n'a pas encore de nom, mais c'est pour bientôt. Le parc du Thot à Thonac a accueilli un tout nouveau résident : un petit daim de tout juste un an. Et celui-ci a une particularité : il est noir ! Il est arrivé début avril, depuis la réserve de la Haute-Touche, dans l'Indre.

Le Thot étant fermé aux visiteurs depuis la Toussaint, plusieurs réaménagements ont été entrepris. Les daims ont quitté l'enclos des bouquetins, et une nouvelle enceinte de 2000 mètres carré a été créée spécialement pour eux. De quoi souhaiter la bienvenue au nouvel occupant !

Un daim noir

Le jeune cervidé s'est tout de suite fait une place parmi les six daines que comptait déjà le parc. "Il a été très bien accueilli. Quand il est arrivé, les femelles sont allées le chercher pour qu'il vienne manger avec elles", sourit Jeremy Eyraud, le directeur du parc. Le jeune daim se distingue de ses congénères par sa couleur : il est beaucoup plus foncé. A cause d'une particularité génétique, il produit plus de mélanine, un pigment naturel donnant à la peau une couleur brune. "C'est un peu comme une panthère, ajoute Jeremy Eyraud. Et il va devenir de plus en plus sombre !"

Des naissances l'an prochain ?

La période de reproduction a généralement lieu entre août et septembre. "On n'aura pas de naissances cette année parce qu'il est trop jeune, mais l'an prochain, c'est sûr !", se réjouit le directeur du parc.

En attendant, il faut trouver un nom pour le nouveau petit daim. L'équipe du parc attend de découvrir son tempérament avant d'en sélectionner un, et elle est ouverte aux propositions !