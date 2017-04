Dordogne : le Périgord et ses métiers d'art sont à découvrir tout le week-end

Près de 100 artisans d'art périgourdins vous attendent tout le week-end, ce samedi et dimanche au théâtre de Périgueux où ils exposent leurs œuvres et font des démonstrations dans le cadre du salon des métiers d'art. Ceux de Périgueux vous ouvrent également leur atelier-boutique

Il y en a encore cachés dans le centre-ville de Périgueux. Les faiseurs d'art, les artisans sont regroupés ce week-end au théâtre de l'Odyssée à Périgueux, dans le cadre du salon des métiers d'art. Près d'une centaine vous attendent jusqu'à dimanche 18 heures pour vous faire découvrir leurs métiers. Quelques uns de Périgueux vous ouvrent même les portes de leur atelier.

Ferronnier, coutelier, relieur, céramiste... ils exposent leurs oeuvres mais sont surtout là pour transmettre. A l'extérieur sur l'esplanade, des jeunes compagnons font notamment une démonstration . Ils sont quatre et forgent une rampe d'escalier en fer dans le cadre d'un projet d'école, qui au final pourrait coûter entre 2 000 et 3 000 euros. Valentin Cancel a 23 ans, il est ferronnier et si vous avez des questions, il y répondra volontiers, justement pour montrer que ces métiers sont rares mais ils existent encore.

"C'est une rampe d'escalier que mes parents ont fait faire quand j'avais 10 ans qui m'a donné envie de faire ce métier" - Valentin Cancel, compagnon en ferronnerie.

Ouvert toute l'année

Il y a d'ailleurs de nombreux artisans d'art encore à Périgueux. Coutelier, ceinturier, luthier... ils seront pour certains ouverts ce dimanche pour répondre à vos questions et vous faire découvrir leurs ateliers. Les ateliers de Mataguerre par exemple où au sous-sol c'est elle qui fait de la céramique et à l'étage son mari, qui fait de la gravure.

Les différentes façon de graver aux ateliers Mataguerre à Périgueux © Radio France - Caroline Pomès

Les outils de relieurs de la rue Saint Front, les Le Grand. © Radio France - Caroline Pomès

Christophe Le Grand détient dans son atelier des manuscrit d'avant l'imprimerie © Radio France - Caroline Pomès

Si vous trouvez porte close ce dimanche, les artisans d'art sont au théâtre de l'Odyssée à Périgueux pour le salon des métiers d'art sinon ils vous reçoivent toute l'année dans leurs ateliers.