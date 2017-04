Dordogne : le premier cèpe très en avance sur la saison

Y'a plus de saison ! Le premier cèpe vient d'être trouvé en Dordogne. La saison est très en avance. D'habitude, les premiers cèpes de printemps ne se trouvent pas avant le mois de mai en Périgord.

Bruno Guillaume est un vrai amateur de champignons. C'est lui avec d'autres mycologues amateurs qui gèrent d'ailleurs la page facebook " Périgord Cépes ". Chaque année, il guette les premiers cèpes et cette année, il a décroché la timbale: un premier cèpe découvert hier mercredi 19 avril, aux environs de Périgueux. C'est une découverte très tôt dans la saison, on vient out juste de terminer la saison des morilles. D'habitude les premiers cèpes de printemps ne pointent pas le bout de leur chapeau avant le mois de mai.

La saison en avance de deux à trois semaines

Mais les chaleurs quasi estivales du week end dernier ont poussé ce joli champignon joufflu a sortir du bois : "j'ai un coin assez précoce, c'est un coin sur une hauteur bien exposé, au soleil, donc il se réchauffe plus vite sous un chêne qui était en avance par rapport aux autres arbres qui étaient autour" explique Bruno Guillaume. Alors évidemment le premier cèpe, pour un amateur de champignons c'est un moment particulier " c'est le début de la saison qui commence, on le sent, on sent son parfum, ça fait plaisir".

Un cèpe mais pas encore véritablement de pousse

Attention un premier cèpe cela ne veut pas dire qu'il y a une pousse. Bruno Guillaume est prudent " il faudra attendre le moi de mai pour voir une véritable pousse, pour l'instant c'est trop sec". Mais tout de même, un petit cèpe en avril, ça fait rager les copains et ça permet de faire une toute petite omelette certes, mais très parfumée.