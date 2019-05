Dordogne : le programme de la nouvelle foire expo de Bergerac

Bergerac, France

Après deux années d'absence, la foire-expo de Bergerac fait son grand retour ce vendredi, à partir de 11 heures, sur la plaine des jeux de Picquecailloux. Elle est désormais organisée par une société périgourdine, Alliance Expo, et non plus par la chambre de commerce et d’industrie de Dordogne. Pour cette renaissance de la foire de Bergerac, plus de 250 exposants sont attendus.

"Cette édition sera à la fois novatrice, mais elle fera également la part belle à la nostalgie des grandes foires de Bergerac du passé." Cédric Dumas, gérant d'Alliance expo

Au programme : concessionnaires automobiles (une vingtaine de marques), habitat, gastronomie, agriculture et seniors. À cela il faut rajouter le retour des concerts en soirée, marque de fabrique historique de la foire-expo de Bergerac : "Beaucoup de Bergeracois sont nostalgiques de ces grandes soirées musicales", explique Cédric Dumas, gérant d'Alliance Expo et l'un des organisateurs de l’événement.

C'est Michael Jones qui ouvre le bal ce vendredi soir (20 h 30). Avant la grande soirée années 80 du samedi soir : Lio, Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye ou encore Jean-Pierre Morgand. (20 h 30). Vous pouvez encore réserver vos places.

Sachez que l'achat d'une place d'un concert du soir vous donne l'accès libre à la totalité de la journée. Pour ce retour de la foire-expo à Bergerac, les organisateurs annoncent leur objectif : ils souhaitent attirer 10 000 visiteurs sur les trois jours.

Horaires :

- Vendredi 3 mai, de 11 h à 23 h

- Samedi 4 mai, de 10 h à 23 h

- Dimanche 5 mai, de 10 h à 19 h