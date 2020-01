Dordogne : le restaurant La Meynardie décroche sa première étoile Michelin

Salignac-Eyvigues, France

Il y a un nouveau restaurant étoilé en Dordogne, le restaurant La Meynardie installé à Salignac-Eyvigues, près de Sarlat, décroche sa première étoile. Le chef, Adrien Soro, est diplômé de l'école hôtelière de Souillac, il a été formé chez Joël Robuchon et chez Alain Gardillou au Moulin du Roc en Dordogne. Le restaurant est installé dans une bâtisse ancienne en pierres blondes, typique de l'architecture périgourdine. Adrien Soro y a ouvert son restaurant avec sa compagne en mars 2019

Un jeune chef formé chez Robuchon

Sa compagne, Charline Moreau, elle aussi formée dans des restaurants gastronomiques, est sa responsable de salle. Sur le site internet de son restaurant ce jeune chef se confie "la passion pour la cuisine est venue à moi comme une évidence. Aujourd’hui comme hier, elle est pour moi mon oxygène. L’amour que je porte à ce métier, à cette passion et cet art, la cuisine me le rend bien. Chaque jour à chaque heure, à chaque minute, elle me fait me sentir en harmonie avec mon environnement".