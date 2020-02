Dordogne : les années 1960 s'invitent au salon du véhicule ancien

Marsac-sur-l'Isle, France

Un véritable voyage dans le temps. Le salon du véhicule ancien, organisé au Parc des expositions du Périgord les 15 et 16 février par l'association Véhicules anciens à Périgueux (VaaP), est l'occasion de se replonger dans ses souvenirs de conducteur ou de passager. Cette année, pour la quatrième édition, cap sur les années 1960.

Les années 1960, c'est la nostalgie de la voiture des parents ou de celle des grands-parents"

"La collection de la voiture ancienne évolue avec l'âge, constate Patrick Costalunga, président de l'association et coorganisateur. Les vieux comme moi, on a des voitures plus anciennes. Et les jeunes qui arrivent maintenant dans la collection, collectionnent les années 1960/1970, parce que c'est souvent la nostalgie de la voiture des parents ou de celle des grands-parents."

Facel Vega, Simca et Panhard

Au total, une centaine de modèles de voitures de collection sont présentées au salon. Parmi elles, on retrouve plusieurs marques françaises aujourd'hui disparues. "Il y a la marque Facel Vega, avec deux très belles voitures. C'est une marque emblématique française qui a duré peu de temps et qui a fini dans les années 1965. On a également les fameuses Simca qui n'existent plus mais qui ont quand même été des voitures emblématiques de cette époque-là. Et enfin Panhard, qui sont de très belles voitures en aluminium, comme les PL17 et les 24", détaille Patrick Costalunga.

Des baptêmes en McLaren ou Ferrari

Une quarantaine de clubs de collectionneurs se sont donné rendez-vous, mais les particuliers sont également invités à exposer leurs véhicules anciens et de prestige. Sans oublier les stands de motos, mobylettes et voitures miniatures, ainsi que la bourse d'échanges où particuliers et professionnels vendent et troquent des pièces détachées.

Les amateurs de modèles plus récents et les amoureux de vitesse ne seront pas en reste. Pour la première fois, des baptêmes sur route, en McLaren ou Ferrari, sont proposés aux visiteurs tout le week-end.

Informations pratiques