Dordogne : les candidates ne se sont pas bousculées lors du premier casting pour l'élection de Miss Périgord 2019

Trélissac, France

Voila ce qui s'appelle faire chou blanc! Aucune jeune femme ne s'est présentée ce samedi 25 mai lors du casting organisé à l'espace culturel du centre commercial la Feuilleraie à Trélissac en vue de l'élection de Miss Périgord 2019. L'actuelle Miss Périgord Elodie Humbert, et la présidente du comité Miss Périgord organisation Betty Préaux ont attendu en vain les candidates pendant près de deux heures. "Ça arrive" résume avec philosophie et avec le sourire Betty Préaux. On ne peut en vouloir à personne, poursuit-elle. la communication a été bonne, avec ce beau temps, peut-être les jeunes filles sont-elles à la plage, ou au bord de la piscine, c'est la fête des mères et puis peut-être aussi allons-nous revoir nos horaires, c'était peut-être trop tôt!"

Deuxième chance samedi 1er juin à Bergerac

Les organisateurs, qui ont à ce jour reçu cinq dossiers de candidature, comptent maintenant sur le deuxième casting organisé samedi 1er juin à Bergerac pour boucler leur sélection en vue de l'élection de Miss Périgord 2019, le 13 juillet prochain à Saint-Cyprien. Il aura lieu au centre commercial de la Cavaille de 11 à 17 heures.

Si vous êtes intéressées, vous devez être de nationalité française, être âgée de 18 à 24 ans, ne pas être mariée ni pacsée et ne pas avoir d'enfant. Les candidates doivent mesurer plus d'1m70 et ne pas avoir de tatouage. La Dordogne accueillera également l'élection de Miss Aquitaine 2019 le samedi 14 septembre salle Anatole France à Bergerac.