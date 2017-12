Dordogne, France

Il n'y a pas que le dîner et les cadeaux qui préoccupent les Périgourdins à l'approche du réveillon. Beaucoup s’inquiètent aussi de leur tenue et de leur coiffure pour être sûrs d'être les plus beaux au pied du sapin.

Chez les coiffeurs de Périgueux, les carnets de rendez-vous sont pleins depuis déjà plusieurs semaines. En ce moment, vingt clients viennent se faire coiffer chaque jour chez Coup de Peigne, le salon de Delphine. Un rythme effréné pour la coiffeuse qui l'oblige à ouvrir parfois sa boutique jusqu'à 21h le soir mais qui ne l'embête pas pour autant.

"C'est un peu la course mais j'aime cette ambiance de Noël. Les mamies viennent se faire coiffer pour leurs petits enfants, tout le monde veut être sur son 31 pour les fêtes" explique Delphine qui a elle-même redécoré son salon avec un sapin et des objets de Noël.

"La plus grosse période de l'année"

Et ce "rush" de Noël on le retrouve partout dans Périgueux. Amandine travaille dans un salon un peu plus loin dans la rue, pour elle Noël c'est tout simplement "la plus grosse période de l'année". "Il faut que toutes les couleurs soient impeccables, aucun cheveu ne doit dépasser" explique la coiffeuse.

Les clients ont souvent pris leurs rendez-vous à l'avance. C'est le cas d'Adrienne, pour elle il est important d'être bien coiffée à Noël. "A Noël on reçoit du monde, on fabrique des souvenirs. Je veux être bien sur les photos : pomponnée et coiffée" explique la Périgourdine.

Pour les retardataires qui auraient encore besoin d'un petit coup de peigne. La majorité des salons sont exceptionnellement ouverts ce dimanche 24 décembre.