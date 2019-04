Dordogne : Les cyclotouristes parcourent le Bergeracois pendant le week-end de Pâques

Lamonzie-Saint-Martin, France

Ils arrivent par grappe de dix. Au point de ravitaillement de Lamonzie-Saint-Martin près de Bergerac, les cyclotouristes prennent des forces avant de parcourir plus de 50 kilomètres, pour visiter les vignes de Monbazillac.

Pour le lundi de Pâques, le ravitaillement a eu lieu à Lamonzie-Saint-Martin près de Bergerac © Radio France - LM

Le tourisme à vélo c'est l'occasion de découvrir le Périgord autrement et passer un bon moment entre copains. Jean-Claude, un Tarbais de 76 ans, profite de la pause casse-croûte pour retrouver ses amis : "Les gens viennent de partout en France. On vient passer trois jours pour retrouver pleins d'amis. Là on a retrouvé des gens de Brive, de Charente..."

Au menu, tartines de rillettes, pruneaux, oranges et chocolats © Radio France - LM

Nadia est venue du Loiret pour visiter le Bergeracois : "Aujourd'hui le point phare de la randonnée c'est Monbazillac. Arrêt inévitable pour déguster ce vin qui est mondialement connu. Comment serons-nous sur le vélo après ? Pas de problème, il ne nous restera pas beaucoup de kilomètres à faire alors on arrivera à rouler droit jusqu'à l'arrivée."

Suzanne et Serge sont venus du Tarn-et-Garonne pour visiter le Périgord © Radio France - LM

Le prochain grand rendez-vous c'est la semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Elle aura lieu en août dans la ville de Cognac.