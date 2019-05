Dordogne : les gourmands ont fait la fête autour des omelettes à l'aillet du 1er mai

C'est devenu un tradition du 1er mai en Périgord : on partageait des omelettes à l'aillet dans une demi-douzaine de communes du Bergeracois, sur la foire de la Latière à St-Aulaye, ou encore à Ajat où plus d'un millier d’œufs ont été cassés.

Plus de 300 personnes ont partagé le repas annuel du 1er mai à Ajat, près de Thenon ; une fête créée il y a dix ans autour de l'omelette à l'aillet, qui attire les gourmands de la commune mais aussi des alentours. Pour l'occasion, le four communal est rallumé pour cuire les tourtes, et le maire Didier Clerjoux se met aux fourneaux avec ses poêles, l'aillet finement haché, et la graisse de ses oies.

Le maire d'Ajat Didier Clerjoux se met lui-meêm aux fourneaux © Radio France - Harry Sagot

Pour sa fête de l'omelette du 1er mai, Ajat n'utilise pas de poêle géante comme à Bergerac, mais propose des omelettes individuelles, cuisinées au goût de chacun : baveuses ou bien cuites, et toujours généreusement garnies d'aillet finement haché. Créée il y a 10 ans, cette fête attire maintenant plus de 300 convives chaque 1er mai, dans une commune d'à peine 330 habitants. Le four communal est rallumé pour l'occasion et tous les produits sont locaux, comme les rillettes et le fromage.

l'omelette est excellente mais c'est une excuse pour se rencontrer" Andrew, Australien installé à Ajat

Le repas complet est proposé à 9 euros (et la part de gâteau à 50 centimes), et permet surtout de réunir chaque année tous les habitants de la commune et des alentours.

Les organisateurs de la fête ne font pas beaucoup de bénéfices, mais le comité des fêtes a pu participer à la rénovation du four communal, et acheter une tente et des chaises.