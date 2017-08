Dordogne : les grottes de Maxange fêtent le quinzième anniversaire de leur découverte

Il y a 17 ans, au Buisson du Cadouin, les grottes de Maxange ont été découvertes. Angel Caballero s’est retrouvé, par hasard, dans cette « grotte aux étoiles » et l'a ensuite ouverte au public.

Des colonnes, des draperies… Les dépôts minéraux prennent des formes plus étranges les unes que les autres. Les grottes de Maxange sont toutes remplies de stalagmites, de stalactites et surtout, d’excentriques.

Les visiteurs peuvent admirer ce spectacle offert par la cristallisation du calcite depuis 2003, date de l’ouverture au public des grottes. Angel Caballero est à l’origine de cette initiative, trois ans après les avoir découvertes.

Angel Caballero a gardé cette découverte secrète pendant près de six mois © Radio France - Aurore Richard

A l’époque, il exploite la carrière de son grand-père et il tombe sur cette grotte par hasard. « On était trois, j’étais le premier à entrer dans la grotte et là, on est fasciné par ce que l’on voit. La particularité de Maxange, c’est qu’il y a beaucoup d’excentriques et moi, je ne connaissais pas », se rappelle-t-il.

Tout un jeu de lumières a été pensé pour mettre en valeur les excentriques © Radio France - Aurore Richard

Il n’a pas réalisé tout de suite l’importance de cette découverte. Après avoir fait appel à des spéléologues, eux aussi, émerveillés par ce qu’ils voient, il comprend que cette grotte est unique.

Bientôt de nouvelles galeries

Il doit alors faire un choix. Continuer à exploiter cette carrière, quitte à devoir détruire un jour cette grotte. Une autre solution s’offre à lui : arrêter l’exploitation et se consacrer à l’ouverture de cette grotte au public ; une option qu’il choisit finalement.

Ce changement de vie a été radical et il ne le regrette pas. Chaque année, les grottes de Maxanges accueillent 50.000 visiteurs.

A l’intérieur de la grotte, il ne fait que 13 degrés © Radio France - Aurore Richard

Le site est même sur le point de s’agrandir. Certaines galeries sont encore obstruées par la terre mais cela ne devrait plus durer. « C’est comme lorsqu’on ouvre un paquet cadeau, vous vous dépêchez d’enlever le papier pour voir ce qu’il y a dedans. Là, c’est exactement pareil, on se dépêche d’enlever la terre pour voir ce qu’il y a derrière », explique Angel Caballero.