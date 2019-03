PHOTOS : en Dordogne, les handballeuses françaises championnes d'Europe chutent face au Danemark

Les handballeuses françaises championnes d'Europe et du monde de handball ont perdu leur match de Golden League, au Palio de Boulazac, en Dordogne, face au Danemark 25 à 22. Un coup d'arrêt après un Euro exceptionnel

Alexandra Lacrabère et ses coéquipières ont buté sur le Danemark

Boulazac, France

Plus de 3700 personnes étaient réunies au Palio ce samedi soir, dans une belle ambiance pour le premier match des handballeuses françaises en Dordogne.

Manon Houette s'apprête à tirer le pénalty face au Danemark © Radio France - Antoine Balandra

Les championnes du monde et d'Europe affrontaient le Danemark, l'une des nations majeures du hand féminin dans le cadre de la Golden League. Et grosse surprise, les Françaises ont subi leur première défaite depuis leur titre européen en s'inclinant 25 à 22 (12 partout à la mi-temps) face à des Danoises accrocheuses.

Le bel envol à l'aile de Siraba Dembele, la capitaine de l'équipe de France face au Danemark © Radio France - Antoine Balandra

C'est terminé et grosse surprise au Palio avec la défaite de l'équipe de France en #GoldenLeague face au Danemark 25-22 pic.twitter.com/EHZMJvarAc — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 23, 2019

Et avec une équipe largement remaniée et rajeunie. Avec la présence de Méline Nocandy, ou encore des bisontines Aïssatou Kouyaté et Roxanne Frank, néophytes en équipe de France.

La nouvelle gardienne des bleues, Roxanne Frank © Radio France - Antoine Balandra

Mais pour Olivier Krumbholz, le sélectionneur des bleus, il vaut mieux perdre en Golden League qu'aux championnats du monde en décembre ou aux Jeux l'an prochain :

"On aime pas perdre, même si je pense que c'est une défaite qui va faire du bien. Ca vient à point nommé, on a toujours besoin d'une petite leçon d'humilité, il faut le prendre comme cela" dit le sélectionneur

"Avec le nombre de matchs, on sera toujours remanié, il vaut mieux que cela nous tombe dessus là qu'en décembre ou au mois de juillet août de l'an prochain" poursuit Olivier Krumbholz

En tout cas le match s'est tenu dans une belle ambiance, avec une vraie ferveur au moment de la Marseillaise, au début du match :

Méline Nocandy au tir à 9 mètres face au Danemark © Radio France - Antoine Balandra

Grand moment d'émotion au Palio avec la marseillaise chantée par 3700 perigourdins #Dordogne#GoldenLeaguepic.twitter.com/ZMuEnR2w5U — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 23, 2019

Danoises et Françaises se saluent au début du match © Radio France - Antoine Balandra

Ce dimanche soir à 18h15, la France joue l'ogre norvégien. La Norvège, double championne olympique, triple championne du monde et 7 fois championne d'Europe. Rencontre à suivre en fil rouge sur France Bleu Périgord pendant l'émission Stade Bleu 24 avec Francis Lacour et Antoine Balandra.