Dordogne : les Insus attendus au Palio au mois de septembre

Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert, ex-Téléphone seront en Dordogne pour leur tournée Dernier rappel. Ce sera au mois de septembre au Palio de Boulazac. Les Insus devraient être très attendus

Ils seront là pour la première fois en Périgord. Jean Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka, et Aleksander Angelov, les Insus, seront au Palio de Boulazac le dimanche 3 septembre 2017 à 19h.

C'est la première fois que les Insus se produiront en Dordogne. Ce sera dans le cadre de leur tournée Dernier rappel. Les ventes seront ouvertes dès ce vendredi 24 mars sur dès 10h box.fr et à la billetterie du Palio. S'il reste des places, elles seront mises à disposition lundi 27 mars dès 14h.

Les places coûteront entre 38 et 88 euros. Et sinon, sachez que la tournée s'achèvera les 15 et 16 septembre au stade de France.