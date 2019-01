Dordogne : les joueurs de rugby de Trélissac se relancent en dominant largement Niort

Après trois défaites de suite, le SAT renoue donc avec la victoire. Qui plus est à domicile à Firmin Daudou, et de belle manière.

Les joueurs trélissacois ont largement dominé Niort, adversaire direct pour les phases finales sur le score de 30 à 6. Le SAT a marqué trois essais par Maxence Dessoudeix, Samuel Galetti, et Costel Burtila. Contre simplement deux pénalités pour les niortais.

Résultat, Trélissac empoche en plus le bonus offensif. Les joueurs trélissacois ont été conquérants en mêlée, très à l'aise sur le jeu en mouvement. De quoi se rassurer estime Jonathan Laporte, le capitaine trélissacois :

"Cela fait du bien, on était dans une spirale un peu négative, il fallait que l'on retrouve un peu la marche avant" dit-il. "Dans l'envie, dans l'engagement, on s'est vraiment retrouvés"

Pour Sylvain André, co-entraîneur de Trélissac, cela fait vraiment plaisir de renouer avec la victoire.

"Cela fait du bien. On a fait un très beau match de rugby. On a eu le ballon tout le temps, on a senti que nous avions maîtrisé le match. Les gars ont prouvé qu'on a raison d'être exigeants avec eux, en mettant trois essais sur un terrain difficile, sous la pluie, en plein hiver" explique le coach