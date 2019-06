Dordogne : Les légendes du XV de France de 1977 reviennent à Sarlat 40 ans après

Sarlat-la-Canéda, France

Ils restent dans l'histoire du XV de France pour avoir notamment réussi leur grand chelem à 15 pendant le tournoi des cinq nations. Les 15 mêmes joueurs ont joué tous les matchs de la compétition en 1977. Ils ont remporté tous leurs matchs sans encaisser un seul essai. Ils ont également battu les Anglais chez eux à Twickenham. Deux ans après, en 1979, les XV de France qui vient de battre la Nouvelle-Zélande vient faire une démonstration de rugby à Sarlat.

C'est ici, en Périgord que naît l'équipe des légendes du rugby français. Une idée qui a trotté dans la tête de Jacques Fouroux et de Jean-Pierre Rives. Le 10 août 1979, "les Barbarians" à la française jouent leur premier match sur la pelouse du Stade Madrazès. L'équipe a fêté ses 30 ans, il y a 10 ans déjà, en 2009. Elle se retrouve à nouveau pour fêter ses 40 ans, le 10 août 2019.

11 des 15 "Barbarians" à Sarlat

Pour ce 40e anniversaire, seront présents à Sarlat, 11 des 15 joueurs historiques des Barbarians : Jean-Pierre Rives, Jean-Pierre Bastiat, Dominique Harize, Gérard Cholley, Jean-Michel Aguirre, François Sangalli, Alain Paco, Jean-François Imbernon, Jean-Claude Skrela, Rolland Bretranne, Jean-Luc Joinel, Jean-Pierre Romeu.

Seront également présents pour cet anniversaire, Robert Alibert, Richard Astre et Jean-Luc Joinel. Jo Maso, le coach du Racing 92 et sarladais Laurent Travers et Francis Delteral.

Un dîner ouvert à tous au stade de Madrazès

La fête pour les 40 ans des Barbarians est organisé par le CASPN et par la ville de Sarlat. Tout se déroule au Chateau de Sirey pour une viste souvenir avant une reception dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Sarlat. En fin de journée, un diner est organisé sous chapiteau au stade Christian Goumondie à Madrazès. Un diner ouvert à tous et sur réservation au 06.80.06.74.51 ou au 06.43.09.42.13