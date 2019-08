VIDÉO - Les musiciens de l'académie baroque investissent Saint-Amand-de-Coly en Dordogne

C'est un des rendez-vous les plus prestigieux du monde pour les musiciens baroques : l'académie internationale du festival du Périgord noir à Saint-Amand-de-Coly. 34 musiciens et 7 professeurs ont pris possession du village pour préparer trois concerts de très haut niveau.

Ils viennent du Canada, d'Amérique centrale, d'un peu partout en Europe et le tout petit village de Saint-Amand-de-Coly en Dordogne les faits rêver : 34 musiciens et leurs 7 professeurs ont investi le village depuis le 28 juillet, pour l'académie baroque internationale. Ils répètent plusieurs pièces de la musique baroque (la musique de Bach et Vivaldi), dont "Le Jour du Jugement dernier", un oratorio de Georg Philipp Telemann. Ils ont tous un niveau professionnel, indispensable pour préparer le concerts en à peine dix jours.

Pour cette sorte de musique qui nous met dans une profondeur de l'esprit, c'est idéal." Emiliano, chanteur mexicain.

L'école, le vieil hôpital, l'abbaye ... la musique résonne partout dans le village. Il y a même un clavecin dans l'ancien séchoir à tabac, qui fait office de cantine le temps de l'académie. Emiliano est mexicain, il étudie le chant à Genève en Suisse. Ici, c'est le dépaysement, surtout sans réseau : "Aucune communication ! lance-t-il en riant. Mais je trouve que pour cette sorte de musique qui nous met dans une profondeur de l'esprit, c'est idéal. Il y a très peu d'opportunité pour faire de la musique comme ça."

La France et le CV des professeurs ont attiré Naomie, violoniste canadienne : "C'est génial ! On fait beaucoup de musique que j'aime beaucoup, c'est passionnant. Cela prend un certain temps pour s'adapter à jouer ensemble, mais je crois qu'on a déjà un son qui se forme. Dans les prochains jours, on va commencer à jouer avec les chanteurs, j'ai vraiment hâte !"

Pour réussir aussi rapidement, ces jeunes professionnels travaillent des heures et des heures tous les jours (quatre au moins en cours individuel ou en ensemble, puis du travail chacun de son côté.)

Il faut avoir une exigence parce que la musique le demande, et il faut un respect pour la musique." - Iñaki Encina Oyón, chef d'orchestre.

Le chef d'orchestre et directeur musical de l'académie, Iñaki Encina Oyón, fan de Saint-Amand-de-Coly © Radio France - Noémie Philippot

Ils sont guidés par sept professeurs, musiciens internationaux, dont le chef d'orchestre et directeur musical de l'académie Iñaki Encina Oyón : "Il faut avoir une exigence parce que la musique le demande, et il faut un respect pour la musique. Parfois j'ai l'impression de demander et encore et encore, bon toujours avec bienveillance, mais je demande beaucoup, et la plupart du temps, les élèves te rendent ça le jour du concert."

100% musique, mais aussi 100% Périgord

Pour être au plus haut niveau, il faut savoir prendre des pauses et profiter du cadre exceptionnel offert par Saint-Amand-de-Coly : "On envahit le village, on occupe toutes les salles, l'église ... continue le chef d'orchestre. On est ravi d'avoir le temps et l'espace pour faire de la musique autant qu'on veut. Les répétitions sont ouvertes, les touristes entrent et sortent, c'est agréable de pouvoir partager ça avec le village." Et bien sûr : "100% musique, mais 100% aussi canard, foie gras, fromage" ajoute-t-il en riant. "Je pense que tout le monde ici passe un très bon moment."

Un premier concert uniquement avec les instrumentistes a lieu le 5 août à 19 heures. Pour entendre les instrumentistes et les chanteurs dans l'oeuvre de Telemann, rendez-vous le 6 août à 21 heures et le 7 août à 15 heures à l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly. Les places coûtent 15 euros. Informations et réservations sur le site du festival du Périgord noir.