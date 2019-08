Dordogne : Les Nuits Gourmandes se terminent ce mercredi 21 août à Périgueux

Périgueux, France

La sixième édition des Nuits Gourmandes de Périgueux se termine ce mercredi 21 août. Pour la sixième et dernière fois de l'été, plus d'une soixantaine de producteurs installent leurs stands dans les rues du centre-ville de Périgueux. La Ville installe de son côté des tables et des chaises pour permettre aux visiteurs de manger à l'extérieur.

Des milliers de gourmands dans les rues de Périgueux

La soirée débute à 19h30 et se termine vers minuit dans le secteur sauvegardé du centre-ville. Les Nuits gourmandes se déroulent tous les mercredi soir l'été, sauf le 14 et le 28 août. Cet événement créé en 2014, attire chaque année entre 6.000 et 8.000 personnes par soirée.