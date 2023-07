Les Nuits gourmandes sont de retour à Périgueux

Les grandes tablées, délicieuses odeurs sortant des étales et les bandas déambulant dans la vieille ville sont de retour à Périgueux ce mercredi soir. Les Nuits gourmandes réinvestissent toutes les semaines la capitale du Périgord Blanc.

Pour six dates, jusqu'au 23 août, on peut déguster les produits des agriculteurs et restaurants locaux. Il y en pour tous les goûts : du traditionnel canard - sous toutes ses formes - aux omelettes, escargots et aligot, en passant par des spécialités alsaciennes, créoles ou encore arméniennes. Sans oublier le sucré : des glaces, plus originales les unes que les autres, et des pâtisseries orientales par exemple. Le tout accompagné (avec modération), de bière, vin ou rhum.

Ambiance festive

Aux côtés de la cinquantaine de producteurs, on trouve aussi les stands d'artisans qui proposent des bijoux, savons, sacs, etc. Des concerts sont proposés tout au long de la soirée. "La musique est toujours sympa, assure Ludovic Granget, mais nous n'avons même pas le temps de l'écouter parce qu'on en a la tête dans le fourneau." L'agriculteur vient de la ferme de Bourginel, à Veyrines-de-Vergt, et vend plusieurs produits aux canards depuis 4-5 ans aux Nuits gourmandes de Périgueux.

En plus d'apprécier l'ambiance de ce marché nocturne un peu particulier de Dordogne, l'éleveur se fait connaître auprès des touristes, comme des Périgourdins. "Ça me permet d'expédier plus tard, illustre-t-il, ou il y a des gens même qui se déplacent, reviennent à la ferme." L'évènement estival attire chaque année entre 6 000 et 8 000 personnes.

Dans le centre historique

Les Nuits gourmandes se tiennent de 19 heures à 23 heures, places de la Clautre, du Coderc, de l'Ancien Hôtel de Ville et Saint-Silain, ainsi que rues des Chaînes, République et Taillefer.