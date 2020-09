Dordogne : les objets découverts dans la grotte de Lascaux s'exposent au Musée de Préhistoire des Eyzies

La grotte de Lascaux est à l'honneur ces jours-ci à l'occasion des 80 ans de sa découverte le 12 septembre 1940. Aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne, le Musée national de Préhistoire des Eyzies propose aux visiteurs de découvrir du 11 septembre au 29 mars 2021 une partie des objets retrouvés dans la grotte lors d'une exposition baptisée "Lascaux hors les murs".

Lascaux, un formidable site archéologique

"On isole souvent le phénomène peintures et taureaux de Lascaux et on ne le relie pas au reste explique Catherine Cretin, conservatrice au Musée national de Préhistoire. Ces gens-là, qui étaient des artistes complets, étaient des chasseurs-cueilleurs, chassaient le renne, taillaient le silex et nous avons du mal à faire le lien entre les deux. Et c'est indispensable de ne pas parler que de Lascaux en tant que site hyper connu et sorti de son contexte."

"Souvent quand on pense à Lascaux, on pense évidemment aux parois ornées, aux peintures aux gravures, ajoute Mathieu Langlais, chercheur au CNRS rattaché à l'université de Bordeaux; or ce qu'une bonne partie des gens oublient, c'est que nous avons beaucoup de matériel qui a été sauvé sur le sol lors de l'aménagement au moment où le conte de La Rochefoucauld, propriétaire de la cavité a voulu aménager le site pour en faire une exploitation touristique.

Mathieu Langlais et Sylvain Ducasse, chargés de recherche au CNRS ont pris part au montage de l’exposition © Radio France - Emmanuel Claverie

Du coup l'abbé Glory a réussi à glaner et à récupérer à la fois dans le cadre de fouilles mais aussi et surtout de ramassages une série de vestiges archéologiques, des silex, des restes d'animaux, mais également des colorants, la fameuse lampe qu'on connaît en grès et d'autres éléments archéologiques. Donc Lascaux ne vit pas seulement par ses parois et ses peintures mais aussi par son sol et les vestiges archéologiques qu'on y a découverts" conclut le scientifique.

"Lascaux hors les murs" est à découvrir du 11 septembre au 29 mars 2021 au Musée National de Préhistoire des Eyzies.