A Sorges, ce dimanche, 16 jurés ont dégusté les foie gras truffés de 12 entreprises et artisans de Dordogne. L'occasion de découvrir les secrets de ce mets typiquement périgourdin.

Sorges, France

Sa couleur, sa consistance, son odeur et évidemment son goût, tous les foies gras d'oies et de canards ont été disséqués et analysés par les 16 membres du jury pour élire le meilleur foie gras truffé de cette 15e édition du concours du foie gras truffé des palmes d'or du Périgord.

Pas moins de 12 entreprises et artisans de Dordogne étaient candidats cette année pour avoir le précieux trophée. Pour évaluer les différents mets, il y a des critères très précis à respecter selon Alexandre Léon, l’animateur de l’association foie gras du Périgord qui organise le concours de foie gras des palmes d’or du Périgord.

"Pour les clients ça compte" Isabelle une candidate

Pour les candidats les palmes d'or du Périgord sont un titre prestigieux. "Pour les clients ça compte" confie une candidate. "Les producteurs peuvent mettre le trophée en devanture de leur magasin mais aussi une pastille sur leurs bocaux. Pour eux c'est un concours important" explique Alexandre Léon.

Cette année dans la catégorie oie, c'est la société Sarlat Périgord foie gras qui l'a emporté. Du côté du canard le lauréat a été la société de foie gras godard-chambon et marrel à Gourdon.