Dordogne : pendant l'été, faites de la spéléologie !

Tout le mois de juillet et d'août, le département de Dordogne met en place le programme d'activité "été actif". Objectif : permettre à tous de participer à des dizaines d'activités à prix accessibles. A Beaussac, la rivière souterraine s'est ouverte à quelques rares touristes apprentis spéléologues.

Cet été, quelques touristes aventuriers ont pu participer à une sortie spéléologie dans la grotte de Beaussac. L'occasion pour les vacanciers et les curieux de découvrir la rivière souterraine qui dort sous le village de Beaussac dans le nord du Périgord. Michel Deléron est le guide de la grotte. Ce passionné de spéléologie depuis 1974, a tout prévu pour faire découvrir aux visiteurs du jour, les secrets de la grotte. Bottes aux pieds, les casques serrés et la combinaisons enfilées, tout le monde est prêt pour descendre et explorer la rivière souterraine sur 600 mètres.

Michel Deléron fait découvrir la grotte de Beaussac depuis plus de 30 ans © Radio France - Manon Derdevet

Une fois à l'intérieur de la grotte, la température est d'environ 13 degrés et très rapidement, les bottes sont remplies d'eau. Elle peut monter jusqu'aux genoux par endroit dans la grotte. La balade sous terre dure environ 1h30 durant lesquelles les visiteurs alternent entre balade et explications de Michel. Histoire de la grotte, faune cavernicole ou encore bio-spéléologie sont au programme.

Pour cet amoureux des grotte du Périgord, c'est aussi l'occasion de montrer la fragilité du monde souterrain. " C'est un monde qu'il faut protéger. Il peut se dégrader rapidement donc il faut limiter les visites. La nature met des siècles à façonner la grotte, c'est très fragile. Si on pollue une rivière souterraine, elle peut disparaître " explique le spéléologue périgourdin.

"La nature met des siècles à façonner la grotte, c'est très fragile. Si on pollue une rivière souterraine, elle peut disparaître. " Michel Deléron, spéléologue

Les pieds dans l'eau de la rivière souterraine, les huit visiteurs découvrent la grotte de Beaussac © Radio France - Manon Derdevet

Seules quatre visites sont organisées tout l'été. Deux en juillet et deux en août. Huit personnes maximum par sortie. La visite est accessible dès l'âge de 9 ans. La dernière aura lieu lundi 14 août. Après cela, la rivière coulera tranquillement sans les touristes. Jusqu'à l'année prochaine.