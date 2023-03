Dordogne : les premières morilles sont là

Elle les espérait, elle n'a pas été déçue. Comme chaque année depuis quatre ans, les morilles si savoureuses attendaient Eliane au pied d'un chêne dans le Périgord Noir. La première fois qu'elle les a trouvées voilà quatre ans, elle avait cru tomber sur des pommes de pin. Mais des pins, il n'y en avait pas. Alors elle s'est penchée d'un peu plus près sur ces têtes blondes ou brunes et largement alvéolées. C'est comme çà qu'elle a ramassé ses premières morilles, près d'un kilo à l'époque. Aujourd'hui la récolte est un peu plus maigre et un peu plus tardive.

ⓘ Publicité

Les premières morilles sont arrivées avec les jonquilles - Eliane Arnous des Saulsays

Elles sont en retard

"D'habitude explique Eliane, elles arrivent avec les premières jonquilles, cette fois elles ont pris leur temps, peut-être à cause du manque d'eau". En tout cas, elle reviendra lundi pour voir s'il y en a encore. Puis la saison devrait se terminer et les morilles disparaitre aussi vite qu'elles sont venues. D'ici là, séchées ou cuisinées avec un filet de crème, elles peuvent vous donner un petit gout du paradis.