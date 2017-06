Dordogne : les responsables du CAP rugby ont eu une discussion "musclée" avec la DNACG

C'était une réunion importante : les dirigeants du CAP rugby, le club de Périgueux, avaient rendez-vous à la DNACG en région parisienne ce jeudi. L'enjeu, c'était de plaider une montée du club en Fédérale 2. Montée déjà acquise sportivement, mais pas administrativement.

Le futur président du CAP-rugby Francis Roux est allé plaider la cause de son club hier après-midi devant le gendarme financier de la fédération, c'est à dire la Direction nationale de contrôle de gestion à Marcoussis. Sur le terrain, le CAP a gagné sa montée en Fédérale 2 mais il faut convaincre la DNACG qui avait dit "non" l'an dernier.

Officiellement, les finances sont assainies. Le déficit du CAP a été réduit des deux tiers à 500 000 euros environ. Et le tribunal a validé un plan de remboursement sur 10 ans.

Mais la discussion à la DNACG a été "musclée" de l'aveu même de Francis Roux. Il était accompagné par Michel Macary, conseiller municipal à Périgueux mais surtout ancien président du CAP qui raconte donc une discussion animée :

"Autant nous on était plutôt enthousiastes, sur les perspectives d'avenir, autant on sentait qu'il y avait une antériorité qui ne jouait pas en notre faveur" explique Michel Macary

Décision d'ici une semaine maximum

"On sentait bien un peu de crainte et de méfiance, mais je pense qu'il y a matière à discuter, ils vont étudier le dossier plus en détail. On ne pourra pas rester sur une position de rester en Fédérale 3, être empêché de monter ce serait très sévère car les choses sont actées et les perspectives sont là" dit l'ancien président.

Selon Michel Macary, la décision de la DNACG devrait être rendue d'ici 8 jours maximum.