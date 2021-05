Dordogne : les Gabarres Norbert retrouvent les touristes mais les groupes manquent toujours à l'appel

De nombreux Français ont choisi la Dordogne pour ce deuxième weekend prolongé, le weekend de la Pentecôte. Désormais ils peuvent profiter des terrasses des bars et des restaurants mais aussi des sites et des activités touristiques comme les promenades en gabarre à La Roque-Gageac.

Les balades en gabarre ont repris le 19 mai chez les Gabarres Norbert, soit avec un mois et demi de retard par rapport à la situation avant la crise sanitaire. Huit voyages sont prévus chaque jour, toutes les heures, entre 10 heures et 18 heures.

Les groupes absents pour lancer la saison

La reprise se fait doucement reconnait le directeur général Matthieu Léger à cause de la météo "mitigée" mais surtout car les groupes ne sont pas là : "En basse-saison, on travaille essentiellement avec les groupes. C'est ce qui nous manque actuellement. On a une baisse actuellement de 90% au niveau des groupes que ce soit des scolaires, des retraités ou de touristes étrangers".

Pour ce lancement de saison, peu de bateaux partent complet mais les huit salariés sont mobilisés, "on ne peut pas faire autrement" explique Matthieu Léger "car nous avons en permanence deux personnes à bord". Le directeur des gabarres anticipent une perte de chiffres d'affaires de 40% cette année encore, comme en 2020.

Huit balades sont organisées chaque jour depuis le 19 mai. La saison a débuté avec un mois et demi de retard pour les gabarres Norbert. © Radio France - Charlotte Jousserand

Des visiteurs uniquement Français pour le moment

Les visiteurs sont uniquement français pour le moment comme Justin et Jérémy venus en camping-car d'Auvergne. Leur voyage a été coupé en deux à cause d'une panne. Ils sont venus une première fois quand tout était fermé. Ils sont revenus pour l'ouverture des sites et des terrasses des bars et restaurants et profite d'une balade sur la Dordogne comme Caroline qui termine son séjour. "Pour le canoë, le temps ne s'y prêtait pas trop mais là c'est une nouvelle manière de découvrir le Périgord au fil de l'eau, avec ses châteaux".

C'est la reprise aussi pour les guides sur les gabarres comme Antoine qui entame sa cinquième saison : "je dois vous l'avouer je suis un peu fébrile et surtout impatient de reprendre le micro, de retrouver les visiteurs. J'ai révisé et je me suis même fait une petite fiche juste au cas où". Face à lui, des visiteurs venus de partout en France et même des Périgourdins : "Comme ils sont moins nombreux dans le bateau, j'ai plus le temps d'échanger avec eux. De leur demander d'où ils viennent, de donner certaines indications".

34 places à bord au lieu de 48

Sur la gabarre, des plexiglas sont installés pour séparer les bancs, le port du masque est obligatoire. La jauge a également été revue, chaque gabarre ne peut accueillir que 34 passagers au lieu de 48 habituellement. C'est le même protocole sanitaire que l'an dernier.

Cette année, les Gabarres ont lancé leur site internet pour permettre la réservation directement en ligne.