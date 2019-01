Périgueux : "Les Tuche", "Avengers 3" ou encore "La cht'ite famille" plébiscités au cinéma en 2018

Dordogne, France

C'est l'heure du bilan pour les salles de cinéma partout en France. 2018 a été chargée en gros blockbusters hollywoodiens mais aussi en comédies françaises.

Dans son bilan annuel publié lundi, le Centre national du cinéma et de l'image animée a chiffré à 200,5 millions le nombre d'entrées en 2018, contre 209,4 millions en 2017. Alors, quels sont les films qui ont rassemblé le plus de monde en salle cet année à Périgueux ?

Du côté de Périgueux (cinéma CGR), les comédies françaises ont le vent en poupe

1 - Les Tuches 3 (France)

Avec ce troisième volet des histoires de la célèbre famille Tuche, qui accède à la présidence de la République

2 - Le ch'tite famille (France)

Une comédie de Dany Boon avec Line Renaud et Valérie Bonneton. Film qui a fait près de 6 millions d'entrées en France.

3 - Avengers 3 Infinity war (USA)

La suite des aventures des super héros de Marvel. En attendant le nouvel épisode en 2019

4 - Taxi 5 (France)

La suite de la franchise Taxi, mais sans Samy Naceri. Avec en revanche Malik Bentalha et Franck Gastambide

5 - Le Grand Bain (France)

Le film retrace l'histoire d'une équipe de natation synchronisée masculine. Avec Virginie Efira, Benoît Poelvoorde, l'excellente Marina Foïs ou encore Guillaume Canet. Film de Gilles Lellouche qui intègre le top 5 de l'année à Périgueux en moins de deux mois.

Et puis la nouvelle salle ICE équipée pour rendre les films plus immersifs a reçu beaucoup de public notamment pour le film américain Venom, et surtout avec Bohemian Rhapsody, film sur la vie du chanteur du groupe Queen. Le film Aquaman rencontre aussi du succès dans cette salle.

En milieu rural

Le réseau Ciné Passion a vu sa fréquentation augmenter cette année. Il espère franchir la barre des 235 000 entrées d'ici la fin de l'année.