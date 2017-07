Dordogne : les vachettes landaises s'invitent en Périgord

Ce samedi, les vachettes landaises accompagnés de leur toreros ont fait le spectacle pour la 20e édition des nuits des Bandas à Saint-Astier. Rare en Périgord, les spectateurs étaient ravis.

Les Périgourdins n'ont pas l'habitude : une mini-arène installée sur les bords de l'Isle. En fond, des airs de trompettes et grosse caisse. Ce samedi, la nuit des bandas a invité Ganaderia Aventura, des toreros landais et leurs vachettes pour fêter la 20e édition. Les Périgourdins ont pu 're)découvrir les courses landaises en Périgord.

Dans les gradins, sur le terrain de foot de la commune, Chantal et son mari sont venus exprès d’Angoulême. Ils n'ont jamais fait de festayre. Le couple de retraités a joué le jeu, habillés en blanc et bleu aux couleurs des férias de Saint-Astier.

"C'est l'occasion de vivre des mini-fêtes de Bayonne. On adore l'ambiance Sud-Ouest et surtout les bandas même si on a jamais fait de fêtes !" - Chantal, Charentaise.