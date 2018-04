Lanouaille, France

La 6e édition du salon du livre de Lanouaille attire les politiques cette année. Est-ce l'effet élection de Jean-Pierre Cubertafon en tant que député Modem du Périgord vert, proche de La République en Marche ? En tout cas Cédric Villani, le célèbre mathématicien et député LREM sera présent. Il sera même l'un des deux invités vedettes de cette édition.

Il viendra présenter son ouvrage, "Le Manifeste du Crapaud fou". Jean-Louis Debré sera là, lui aussi pour son livre "Tu le raconteras plus tard". L'ancien président du conseil constitutionnel, ancien ministre, et proche de Jacques Chirac sera l'autre parrain du salon.

Plusieurs députés présents, comme Manuel Valls

L'ancien premier ministre Manuel Valls sera là lui aussi pour présenter un livre sur le précédent quinquennat. Il participera aussi à la conférence sur l'Europe prévue le vendredi soir. avec aussi Jean-Louis Bourlanges, député Modem des Hauts de Seine et ancien député européen, et Denis Tillinac, écrivain, journaliste. Ce sera à 18h30 le 29 juin au soir.

L'affiche du salon du livre de Lanouaille - Salon du livre

Le débat sera animé par Alexis Lacroix de l'Express. Un temps approché, Daniel Cohn Bendit n'a pas pu venir pour des problèmes d'agenda.

Plus de 60 auteurs venus de toute la France feront aussi le déplacement. Le but du salon cette année est d'attirer plus de 2000 visiteurs. L'entrée est totalement gratuite.