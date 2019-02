Dordogne : Messmer reviendra pour la troisième fois au Palio de Boulazac l'année prochaine

Boulazac, France

Le célèbre hypnotiseur Messmer revient au Palio de Boulazac l'année prochaine. Il sera en spectacle le vendredi 13 mars 2020 à 20h. Messmer est déjà venu à deux reprises dans la salle périgourdine : le 16 février 2016 et le 18 mars 2017. Il présentera son nouveau spectacle " hypersensoriel". On ne présente plus celui qui a fait de l'hypnose collective sa marque de fabrique à travers des spectacles et des émissions de télévision.

Spécialiste de l'hypnose collective

Il revendique plus d'un million de spectateurs à travers le monde dans ses différents spectacles. Cet artiste canadien pratique l'hypnose depuis les années 90. En France, il a également animé avec Arthur, l'émission " stars sous hypnose" où des personnalités se sont prêtées à l'exercice.

Des Périgourdins hypnotisés devant leur télé

C'est lors de ces fameuses émissions, que certains téléspectateurs auraient été eux-même hypnotisés. C'est le cas de ces deux jeunes Périgourdins qui en mai 2016 à Biras s'étaient mis à danser devant leur télé sur la musique du générique de Gym Tonic à la demande de Messmer.

Les places pour le spectacle du 13 mars 2020 sont en vente sur au Palio (05 53 02 40 80), sur box.fr et dans les points de vente habituels. Tarifs : 39,5 à 64 euros.