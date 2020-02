Dordogne : comment profiter du tournage du film de Ridley Scott à Monpazier ?

Monpazier accueille jeudi et vendredi le tournage du film de Ridley Scott, "Le Dernier Duel", avec Matt Damon et Adam Driver. Un bouleversement pour la petite ville du Périgord noir, dans le sud de la Dordogne.

La place des Cornières à Monpazier a été transformée pour le tournage du film "The Last Duel" de Ridley Scott

"Envahie, c'est le mot", sourit Fabrice Duppi, maire de Monpazier. La petite ville, située en Périgord noir dans le sud de la Dordogne, accueille jeudi et vendredi le tournage du film de Ridley Scott, "Le Dernier Duel", avec les acteurs américains Matt Damon et Adam Driver. "On va avoir au moins autant de personnes que d'habitants, toute la bastide est occupée".

Deux cents figurants participent au tournage d'une scène de marché médiéval, sans compter les deux cents techniciens et le reste de la production. La bastide du XIIIème siècle vit donc au rythme du film, avec des espaces consacrés aux acteurs et à la logistique. "Tout sera fermé autour de la place des Cornières et de la rue Notre-Dame", indique le maire de la commune de 500 habitants. Et de prévenir : "Beaucoup de places de stationnement sont prises par toute l'équipe du tournage".

Fabrice Duppi, maire de Monpazier, en Dordogne. Copier

Mais que les fans et curieux se rassurent, le reste de la ville est accessible au public, notamment la rue Saint-Jacques avec sa boulangerie, sa boucherie et son épicerie. "Il y aura des parkings pour les visiteurs, indiqués avec des panneaux", explique Fabrice Duppi.

Dernier conseil du maire : venir à Monpazier ce week-end, après le tournage, pour admirer les "décors superbement réalisés". Ils seront démontés à partir de lundi.