Dordogne : Monpazier en pleine transformation pour le tournage du film de Ridley Scott

Le bourg de Monpazier, dans le Périgord noir, revêt désormais des airs médiévaux pour le tournage du film "The Last Duel" de Ridley Scott. Les caméras doivent y débarquer le jeudi 27 et le vendredi 28 février.