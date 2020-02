VIDÉO - Dordogne : Monpazier se prépare à accueillir le tournage de "The Last Duel"

Depuis ce mardi, la commune de Monpazier dans le Périgord Pourpre se prépare à accueillir les équipes du prochain film de Ridley Scott "The Last Duel". Une scène de marché sera tournée dans cette bastide du XIIIe siècle les 27 et 28 février prochains.