Dordogne : les sites touristiques ouverts pendant les vacances scolaires

Les vacances scolaires débutent ce vendredi. Une période habituellement synonyme, pour les enfants, de sorties aux musées et autres balades. Covid-19 oblige, la plupart des activités sont suspendues. Néanmoins, certains lieux sont à découvrir. Petit tour d'horizon en Dordogne.

Les vacances scolaires démarrent vendredi. Traditionnellement, les parents profitent de ce moment pour emmener leurs enfants au cinéma, au musée ou en balade. En raison du covid-19, la majorité des sites sont fermés. Cependant, quelques activités sont possibles en Dordogne.

Le château de Jumilhac

C'est le cas des jardins du château de Jumilhac (la cour d'honneur est aussi accessible). Entourant le bassin central du château, ils se caractérisent par leur symétrie chère à André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV, et leur respect des concepts de la Renaissance. Ces jardins retracent les thèmes de l'or et de l'alchimie, étroitement liés à l'histoire du château.

Les visiteurs pourront notamment découvrir un labyrinthe végétal accès sur la quête de la pierre philosophale, un mini système solaire avec des planètes fleurie ou une roseraie. Ils sont visitables du lundi au vendredi, sur rendez-vous, à partir de 9h jusqu'à 17h30 et les week-end de 14h à 17h30. Une "boisson chaude est offerte aux personnes pendant la visite" précise le propriétaire du château, Henry de la tour du Pin.

"Les gens ont besoin de magie en ce moment"

Le Fort du Roc Tayac

Dans la commune des Eyzies, le fort du Roc Tayac est à nouveau visitable depuis la fin de l'année dernière. Pour Marie Calonne, la guide du fort, "les gens ont besoin de magie en ce moment". Après une heure et demie d'excursion, une "petite surprise personnalisée" est réservée aux visiteurs. Les visites ont lieu tous les jours à 10h30 et 14h30, sur réservation, et sont limitées à cinq personnes.

Les Jardins de Marqueyssac

A Vézac, les jardins de Marqueyssac sont ouverts depuis "lundi" (1er février) précise Stéphanie Angleys, guide animatrice des lieux. Quinze hectares sont à explorer. A partir de dimanche, une nouvelle visite, gratuite, d'une heure, intitulée : "A la découverte des habitants cachés de Marqueyssac" se déroulera tous les jours à 14h45 pendant les vacances scolaires. Elle porte sur le thème des "populations animales (oiseaux et insectes) et végétales dans les jardins". Le site est accessible tous les jours de 10h à 17h30 sans interruption.