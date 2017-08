Dordogne : ce qu'il faut savoir avant la finale de la Truffe de Périgueux

Les phases finales du concours de chant de Périgueux commencent ce jeudi. Vendredi, 11 finalistes s'affronteront dans une soirée parrainée par deux grands noms de la chanson française, Tibz et Ours. Contrairement aux années précédentes, pas besoin de retirer un ticket pour venir.

Cette année encore, la Truffe de Périgueux, le concours de chant Trophée France Bleu, a mis les petits plats dans les grands. Ce jeudi à 20h, au parc Gamenson, ont lieu les 1/2 finale des jeunes espoirs et des interprètes ; vendredi à 14h30 la 1/2 finale des auteurs-compositeurs-interprètes, avant la grande finale qui a lieu dès 20h30, avec un invité de marque, l'artiste France Bleu "Ours" et le chanteur périgourdin Tibz en président du jury.

Pas besoin de billet

Contrairement aux années précédentes, pas besoin de venir retirer un ticket. L'entrée en libre. Elle se fera par l'escalier de la rue Paul Louis Courier. Attention, la sécurité est renforcée, on vous demandera d'ouvrir vos sacs. Glacières, couverts en métal, et de nombreux autres objets susceptibles d'être utilisés comme armes sont formellement interdits.

L'entrée se fait uniquement par la rue Paul Louis Courrier - Charles de Quillacq / Google Maps

Nouveauté cette année : une buvette et un snack seront en place directement sur le site (boisson et sandwichs saucisses, merguez).

En raison de cet événement, la circulation sera perturbée dans le quartier : les 24, 25 et 26 août, l'angle de la rue Fournier Lacharmie et Paul Louis Courier, l'angle de l'entrée du Boulevard Claveille et de la rue Paul Louis Courrier et l'accès Georges Pompidou au niveau du Parc Gamenson et de la Bibliothèque seront coupés à la circulation. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pourrez toujours écouter l'intégralité de la soirée de vendredi sur les ondes de France Bleu et sur notre page Facebook en vidéo !

Tibz président du jury

Cette année, c'est le chanteur périgourdin Tibz qui présidera le jury. Cet habitué de la Truffe de Périgueux aura la lourde tâche de départager les 11 artistes finalistes. Il sera épaulé par sept autres jurés : journalistes, producteurs, responsables des programmes à France Bleu... Parmi les 11 finalistes : sept sont issus des sélections d’interprètes, trois auteurs / compositeurs, et le vainqueur du concours des jeunes talents. Cette grande soirée sera précédée la veille par les demi-finales ce jeudi à 20h également au parc Gamenson. En 2015, il était déjà l'invité d'honneur du concours.

Ours pour un concert exceptionnel

En concert de clôture, c'est l'artiste Ours qui animera la soirée en attendant les résultats. L'artiste France Bleu est une des nouvelles voix de la chanson française. Le chanteur s'est révélé depuis 2009 et son duo avec avec l'anglaise Lily Allen.

Depuis, le fils d'Alain Souchon a fait son trou. L' auteur, compositeur a sorti deux albums et écrit pour des artistes comme Zaz, Hollysiz ou encore Grand Corps Malade. En juin dernier, l'artiste France Bleu sort un nouveau titre "Jamais su danser".

Un premier single qui annonce son nouvel et troisième album qui sortira en novembre prochain.